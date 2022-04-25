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Внешняя политика 25.04.2022 00:20

В Ереване заявляют, что армянский военнослужащий пересек границу с Азербайджаном при невыясненных обстоятельствах

В министерстве обороны Армении заявили, что военнослужащий ВС этой страны пересек границу с Азербайджаном при невыясненных обстоятельствах.

"23 апреля по пути на боевую позицию пропала связь с военнослужащим, рядовым Эдуардом Мартиросовым. В результате проведенных при посредничестве российской стороны работ выяснилось, что Мартиросов, при невыясненных пока обстоятельствах, пересек армяно-азербайджанскую границу и находится на азербайджанской стороне", - сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что предпринимаются необходимые меры по возвращению военнослужащего в Армению.

Ранее Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о задержании одного из членов армянской диверсионной группы, пытавшейся в субботу проникнуть на территорию страны.

В сообщении, размещенном на сайте ведомства в воскресенье, говорится, что в субботу около 18:00 диверсионная группа ВС Армении предприняла попытку пересечения государственной границы Азербайджана на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Зангиланский район.

Там отметили, что в результате принятых пограничниками мер попытка проникновения диверсионной группы на территорию Азербайджана была пресечена, диверсанты были вынуждены отступить, один из них задержан.

"Сотрудники Государственной пограничной службы задержали члена диверсионной группы ВС Армении, военнослужащего Матиросова Эдуарда Артуровича", - сообщили в ГПС Азербайджана.

В ведомстве заявили, что расценивают этот инцидент как провокацию армянской стороны, направленную против создания комиссии по делимитации и демаркации границы и проведения соответствующих работ.

Там сообщили, что об инциденте были проинформированы представители пограничного управления Федеральной пограничной службы РФ в Армении.

В Госпогранслужбе добавили, что если такая ситуация повторится, то с азербайджанской стороны "будут приняты более серьезные меры".

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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