Макрон лидирует во втором туре выборов президента Франции после обработки 73% бюллетеней

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон получает 54% голосов во втором туре президентских выборов, свидетельствуют официальные данные МВД страны после обработки 73% бюллетеней.
У лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 46%.
Согласно данным МВД Франции, 26% избирателей не стали голосовать во втором туре.
Между тем, французские СМИ со ссылкой на опросы на выходе с избирательных участков прогнозируют, что в итоге Макрон получит 57,6% голосов, Ле Пен - 42,4%.
В Ереване заявляют, что армянский военнослужащий пересек границу с Азербайджаном при невыясненных обстоятельствах
МИД Азербайджана отреагировал на заявление президента США по событиям 1915 года
Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе прибыл в Азербайджан
КТК возобновил прокачку нефти после месяца ремонтных работ
Либерман летит в Азербайджан за нефтью и удобрениями на миллиарды долларов - СМИ
Российских нефтяников обязали увеличить процент топлива, продаваемого на бирже
Ферстаппен выиграл итальянский Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1»
В Азербайджане третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бесплатный Wi-Fi в Шуше от компании Bakcell
Команда SPE BHOS будет представлять Азербайджан в США
AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ