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Макрон лидирует во втором туре выборов президента Франции после обработки 73% бюллетеней

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон получает 54% голосов во втором туре президентских выборов, свидетельствуют официальные данные МВД страны после обработки 73% бюллетеней.

У лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 46%.

Согласно данным МВД Франции, 26% избирателей не стали голосовать во втором туре.

Между тем, французские СМИ со ссылкой на опросы на выходе с избирательных участков прогнозируют, что в итоге Макрон получит 57,6% голосов, Ле Пен - 42,4%.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ


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