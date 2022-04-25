В Иране сообщили о предотвращении крупной кибератаки против госструктур

Иранские специалисты предотвратили массивную серию кибератак, нацеленных, в частности, на инфраструктуру учреждений государственного сектора, сообщают в понедельник местные СМИ.

По их данным, целью хакеров была инфраструктура более 100 учреждений государственного сектора, а также ряд частных компаний.

Отмечается, что хакеры использовали IP-адреса, зарегистрированные в Нидерландах, Великобритании и США.

Иранские СМИ напоминают, что в октябре прошлого года крупная кибератака стала причиной проблем с работой АЗС в разных частях Ирана. В результате снабжение топливом на заправках остановилось.