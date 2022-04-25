Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8315 RUR   0.022 GBR   2.1763 TRY   0.1153

Цена на нефть

22.04 $/bbl +/- WTI 102.07 -1.72 Brent 106.65 -1.68

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.04.2022 12:14

В Иране сообщили о предотвращении крупной кибератаки против госструктур

Иранские специалисты предотвратили массивную серию кибератак, нацеленных, в частности, на инфраструктуру учреждений государственного сектора, сообщают в понедельник местные СМИ.

По их данным, целью хакеров была инфраструктура более 100 учреждений государственного сектора, а также ряд частных компаний.

Отмечается, что хакеры использовали IP-адреса, зарегистрированные в Нидерландах, Великобритании и США.

Иранские СМИ напоминают, что в октябре прошлого года крупная кибератака стала причиной проблем с работой АЗС в разных частях Ирана. В результате снабжение топливом на заправках остановилось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, КИБЕРАТАКА, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Кибератака на системы автозаправок в Иране должна была спровоцировать хаос - иранский президент Кибератака привела к сбоям в работе АЗС в Иране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az