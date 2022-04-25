Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эмманюэлю Макрону по случаю переизбрания на пост президента Французской Республики, сообщает пресс-служба Кремля.

"Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия", - отметил в поздравлении глава Российского государства.

24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Как свидетельствуют официальные данные МВД страны после обработки 100% бюллетеней, действующий президент Франции Эмманюэль Макрон получает 58,55% голосов избирателей. У лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 41,45%.

Макрон уже заявил соотечественникам, что их ждет непростой, но исторический период. "Годы, которые нас ждут, наверняка не будут спокойными. Зато они войдут в историю", - сказал он, выступая перед сторонниками на Марсовом поле. Президент пообещал, что будет "работать над единством народа". Он вспомнил и о событиях на Украине, подчеркнув, что в этом контексте "должен быть слышен голос Франции". "Нам нужно укрепляться во всех сферах, и мы будем это делать", - добавил Макрон.