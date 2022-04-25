Статус Назарбаева как основателя независимого Казахстана хотят закрепить в Конституции

Статус первого президента Нурсултана Назарбаева как основателя независимого Казахстана будет закреплен в Конституции, сообщил член рабочей группы по изменениям и дополнениям в Основной закон Ермек Абдрасулов.
"Что касается вопроса статуса первого президента, в Конституции у нас написано, что он регулируется Конституцией и конституционными законами. Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, не обращаясь к законам, которые конкретизирует эта норма. То есть первый президент республики Казахстан - это основатель независимого Казахстана, этот статус будет определен", - сказал Абдрасулов в понедельник на брифинге.
В стране действует конституционный закон "О первом президенте республики Казахстан", который определяет политико-правовой статус, прерогативы и гарантии первого президента после прекращения им исполнения полномочий главы государства. В частности, первый президент по своему статусу обладает званием народный герой, на него не распространяется ограничение права быть избранным в президенты. Наряду с этим законом утверждена неприкосновенность лидера нации. Он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента Казахстана, подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру.
Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы.
Законом предусматривается обеспечение деятельности экс-президента, он имеет право на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада главы государства.
Каждому члену семьи первого президента, проживавшему совместно с ним, пожизненно назначается ежемесячное пособие в сумме, равной 10-кратному минимальному размеру пенсии по старости, установленному законодательством Казахстана на день его смерти.
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