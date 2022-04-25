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СНГ 25.04.2022 13:45

Кыргызстан планирует добыть 17 тонн золота в 2022г

В Киргизии планируется добыть около 17 тонн золота в 2022 году, сообщил президент республики Садыр Жапаров.

"В текущем году в стране планируется добыть около 17 тонн золота", - заявил Жапаров в понедельник в интервью киргизскому информационному агентству "Кабар".

По его словам, достигнутое ранее с канадской компанией Centerra Gold Inc. соглашение вступит в силу через три месяца.

"Как вступит в силу соглашение, я готов поделится с общественностью всей информацией, нам нечего скрывать. Соглашение на 99% отвечает интересам народа, готов позже все объяснить", - сказал глава государства.

4 апреля президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что золоторудное месторождение Кумтор перешло в собственность страны, а Centerra Gold Inc., разрабатывающее рудник, полностью прекратила судебные разбирательства в США, Швеции и Канаде и "согласилась выплатить Киргизии более $50 млн единовременной выплаты".

В свою очередь Centerra получит 77,4 млн своих акций (почти 26% уставного капитала), принадлежащих ОАО "Кыргызалтын".

Канадская Centerra Gold Inc. - материнская компания ЗАО "Кумтор голд компани", разработчика месторождения Кумтор, которое является одним из крупнейших в Центральной Азии. В мае 2021 года власти Киргизии предъявили компании финансовые претензии на сумму более $3 млрд за нарушение экологического и налогового законодательства. Тогда же пресс-служба киргизского правительства сообщила о назначении внешнего управления на руднике.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЗОЛОТО, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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