Власти Азербайджана планируют упростить доступ бизнеса к финансовым ресурсам – министр экономики

Правительство Азербайджана готовит предложения для упрощения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
«Правительство Азербайджана в настоящее время ведет работу над новым подходом в финансово-банковской системе. Мы проводим работу с соответствующими структурами с тем чтобы облегчить выход предпринимателей к финансовым ресурсам», - сказал Джаббаров в понедельник, выступая на конференции «Роль предпринимательства в развитии экономики».
Он также отметил, что второй год подряд темпы роста ненефтяного экспорта составляют 40%. «Это означает рост экспорта в два раза. Но естественно мы не сможем поддерживать постоянно такие темпы роста. В тоже время за этим стоит открытие новых компаний, выход на новые рынки, совершенствование работы таможенных органов и т.д.», -сказал министр.
Джаббаров также призвал местных бизнесменов инвестировать в экономику Азербайджана. «Несколько лет тому назад можно было слышать высказывания местных предпринимателей, что они, вкладывая средства в экономику соседних стран, в сравнении с Азербайджаном получают больше преимуществ. Я думаю, что сейчас мы можем сказать, что инвестиции в экономику страны дают не меньше преимуществ, а в сравнении с соседними странами это ещё выгодней», - подчеркнул он.
Министр добавил, что с учетом развития демографии в Азербайджане необходимо создавать ежегодно до 100 тыс. новых рабочих мест.
Б.Рустамбеков
Алиев и Либерман обсудили расширение торгово-экономических отношений и энергетику
Алиев обсудил со спецпредставителем МИД РФ нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 509,5 млн - университет Хопкинса
Ферстаппен выиграл итальянский Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1»
В Азербайджане третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
В одном из районов Пекина началось массовое тестирование на COVID-19
Пентагон активизирует подготовку военнослужащих Украины по системам вооружения
Кыргызстан не может повлиять на ситуацию на Украине - Жапаров
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Показатели Банка Республика в первом квартале превзошли прошлогодние результаты!
Бесплатный Wi-Fi в Шуше от компании Bakcell
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ