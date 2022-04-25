Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8315 RUR   0.022 GBR   2.1763 TRY   0.1153

Цена на нефть

22.04 $/bbl +/- WTI 102.07 -1.72 Brent 106.65 -1.68

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 25.04.2022 12:17

Власти Азербайджана планируют упростить доступ бизнеса к финансовым ресурсам – министр экономики

Правительство Азербайджана готовит предложения для упрощения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«Правительство Азербайджана в настоящее время ведет работу над новым подходом в финансово-банковской системе. Мы проводим работу с соответствующими структурами с тем чтобы облегчить выход предпринимателей к финансовым ресурсам», - сказал Джаббаров в понедельник, выступая на конференции «Роль предпринимательства в развитии экономики».

Он также отметил, что второй год подряд темпы роста ненефтяного экспорта составляют 40%. «Это означает рост экспорта в два раза. Но естественно мы не сможем поддерживать постоянно такие темпы роста. В тоже время за этим стоит открытие новых компаний, выход на новые рынки, совершенствование работы таможенных органов и т.д.», -сказал министр.

Джаббаров также призвал местных бизнесменов инвестировать в экономику Азербайджана. «Несколько лет тому назад можно было слышать высказывания местных предпринимателей, что они, вкладывая средства в экономику соседних стран, в сравнении с Азербайджаном получают больше преимуществ. Я думаю, что сейчас мы можем сказать, что инвестиции в экономику страны дают не меньше преимуществ, а в сравнении с соседними странами это ещё выгодней», - подчеркнул он.

Министр добавил, что с учетом развития демографии в Азербайджане необходимо создавать ежегодно до 100 тыс. новых рабочих мест.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФИНСЕКТОР, РАЗВИТИЕ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Расширение доступа к финансам и инвестициям – одно из основных направлений реформ в финсекторе Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az