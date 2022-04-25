Власти Азербайджана планируют упростить доступ бизнеса к финансовым ресурсам – министр экономики

Правительство Азербайджана готовит предложения для упрощения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«Правительство Азербайджана в настоящее время ведет работу над новым подходом в финансово-банковской системе. Мы проводим работу с соответствующими структурами с тем чтобы облегчить выход предпринимателей к финансовым ресурсам», - сказал Джаббаров в понедельник, выступая на конференции «Роль предпринимательства в развитии экономики».

Он также отметил, что второй год подряд темпы роста ненефтяного экспорта составляют 40%. «Это означает рост экспорта в два раза. Но естественно мы не сможем поддерживать постоянно такие темпы роста. В тоже время за этим стоит открытие новых компаний, выход на новые рынки, совершенствование работы таможенных органов и т.д.», -сказал министр.

Джаббаров также призвал местных бизнесменов инвестировать в экономику Азербайджана. «Несколько лет тому назад можно было слышать высказывания местных предпринимателей, что они, вкладывая средства в экономику соседних стран, в сравнении с Азербайджаном получают больше преимуществ. Я думаю, что сейчас мы можем сказать, что инвестиции в экономику страны дают не меньше преимуществ, а в сравнении с соседними странами это ещё выгодней», - подчеркнул он.

Министр добавил, что с учетом развития демографии в Азербайджане необходимо создавать ежегодно до 100 тыс. новых рабочих мест.

Б.Рустамбеков