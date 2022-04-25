В одном из районов Пекина началось массовое тестирование на COVID-19

В понедельник в одном из районов Пекина началось массовое тестирование на коронавирус COVID-19, несколько домов закрыли на карантин, сообщает The Guardian.
Несмотря на то, что в понедельник в городе было выявлено всего 19 новых случаев заболевания вирусом, пять из которых оказались бессимптомными, власти Пекина заявили, что около 3,5 млн жителей и работников района Чаоян должны будут сдать три теста на коронавирус на этой неделе. Также более десятка жилых зданий в районе были закрыты на карантин. С пятницы в Чаояне было выявлено 26 случаев заражения вирусом с симптомами, всего с этого дня в городе зафиксировали 47 таких случаев заболевания.
Также был введен жесткий контроль на въезд в город, теперь все желающие посетить Пекин должны сдать отрицательный тест на коронавирус за 48 часов до визита.
Чаоян является одним из центральных районов Пекина, в нем располагаются различные посольства и штаб-квартиры международных компаний, а также МИД и министерство культуры Китая.
Органы здравоохранения страны надеются избежать повторения ситуации с Шанхаем, который пришлось закрыть на локдаун. Карантин в городе был введен 28 марта, прекратили работу большинство предприятий, рынков и магазинов, людям было предписано оставаться дома. В Шанхае ежедневно проводят в общегородском масштабе тестирование на COVID-19, а лиц с положительными результатами анализов отправляют в центры изоляции.
Всего в понедельник в Китае было выявлено более 3,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, а также более 20,4 тыс. бессимптомных случаев. В Китае выявленные случаи заражения коронавирусом без симптомов не считаются подтвержденными случаями заболевания.
Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Эта политика была частью подготовки к зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее после окончания игр.
За весь период пандемии в Китае было выявлено около 203 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,7 тыс. смертей от последствий заболевания.
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