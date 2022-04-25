Встреча Лаврова и Кулебы в Стамбуле пока не готовится

Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы пока не готовится, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, готовится ли такая встреча в Стамбуле.