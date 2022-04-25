ИВ Баку направит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания

ООО «Капитальное строительство и ремонт города Баку» (структура Исполнительной власти Баку) привлекло ЖСК «CRONOS» для продолжения строительно-восстановительных работ в административном здании ИВ Баку. Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с обществом заключен контракт, сумма которого составляет 980 тыс. 918,78 манат. Э.Шафиев

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