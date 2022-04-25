AFB Bank сократил в I квартале активы на 3%, прибыль – в 2,4 раза

Азербайджанский "AFB Bank" в январе-марте 2022 года сократил активы на 3% - до 264 млн 80,59 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 31 марта равен 146 млн 246,63 тыс. манатов (рост на 2,4% по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 17 млн 881 тыс. манатов (рост на 9,1%), бизнес-кредиты – 83 млн 420,19 тыс. манатов (рост на 0,1%), кредиты на недвижимость – 44 млн 945,43 тыс. манатов (рост на 4,5%).

Обязательства банка составляют 180 млн 954,47 тыс. манатов (спад на 5,3%). Депозиты в банке равны 104 млн 300,11 тыс. манатов (спад на 11,1%), в частности вклады физических лиц – 27 млн 239,17 тыс. манатов (рост на 3,5%).

Капитал банка равен 83 млн 126,12 тыс. манатов (рост на 2,4%), уставный капитал – 70 млн 393,455 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль AFB Bank по итогам деятельности в первом квартале 2022 года составила 1,854 млн манатов (спад в 2,4 раза).

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года. Акционерами банка являются три физических лица.

Х.Насирзаде