Кыргызстан не может повлиять на ситуацию на Украине - Жапаров

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявляет, что его страна, как и другие, не может быть нейтральной по отношению к конфликту на Украине, но влияние Бишкека на сложившуюся ситуацию не стоит преувеличивать.

"О невозможности быть нейтральным по данному вопросу заявляют не только западные страны, но и другие", - сказал он в интервью киргизскому информационному агентству "Кабар" в понедельник, отвечая на вопрос, не поменяется ли позиция Киргизии после предупреждения Запада о том, что занявшие нейтральную позицию по украинскому вопросу страны также попадут под санкции.

"Мы маленькая страна и не имеем влияния. От того, поддержим мы какую-либо из сторон, не зависит, кто победит", - подчеркнул Жапаров.

По его мнению, выполнение Минских соглашений позволило бы избежать конфликта на Украине. "Войны бы не было, если потребовали строгого выполнения Минских соглашений. Под Минскими соглашениями подписывались не только Россия и Украина, но и Франция с Германией", - напомнил глава Киргизии.

"Можно было избежать войны, у сторон была такая возможность, но каждая из них ввела в заблуждение своих президентов, предоставляя неверные сведения. Кроме этого, есть те, кто вместо того, чтобы предпринять шаги для прекращения войны, наоборот, подстрекают", - отметил он.