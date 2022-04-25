Пентагон активизирует подготовку военнослужащих Украины по системам вооружения

Министерство обороны США расширит военную подготовку украинских военнослужащих в Европе на некоторых системах вооружения, которые поставляет Киеву Вашингтон, говорится в заявлении госдепа, распространенном в понедельник.
"Министр обороны Остин также проинформировал руководство Украины о том, что в рамках нашей постоянной помощи министерство обороны США расширит военную подготовку украинских военнослужащих в регионе по определенным поставляемым системам вооружения", - отмечается в заявлении.
"США вместе с союзниками и партнерами продолжат координировать между собой поставки дополнительного тяжелого вооружения, боеприпасов и запчастей", - также отмечается в заявлении, распространенном по итогам необъявленного заранее визита главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена на Украину на выходных.
Ранее сообщалось, что США решили провести за пределами Украины обучение небольшой группы украинских военнослужащих использованию американских гаубиц.
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