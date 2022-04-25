Агентство социальных услуг направит 117 тыс. манатов на оценку реальной стоимости квартир, выставляемых на продажу

ПЮЛ «Агентство социальных услуг» направит около 117 тыс. манатов на оценку реальной стоимости квартир, выставляемых на продажу.
Согласно материалам www.etender.gov.az, с азербайджанским филиалом PricewaterhouseCoopers Central Asia and Caucasus BV, подписан соответствующий договор.
Сумма контракта -116,82 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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