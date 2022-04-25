Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8315 RUR   0.022 GBR   2.1763 TRY   0.1153

Цена на нефть

22.04 $/bbl +/- WTI 102.07 -1.72 Brent 106.65 -1.68

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 25.04.2022 13:59

Агентство социальных услуг направит 117 тыс. манатов на оценку реальной стоимости квартир, выставляемых на продажу

ПЮЛ «Агентство социальных услуг» направит около 117 тыс. манатов на оценку реальной стоимости квартир, выставляемых на продажу.

Согласно материалам www.etender.gov.az, с азербайджанским филиалом PricewaterhouseCoopers Central Asia and Caucasus BV, подписан соответствующий договор.

Сумма контракта -116,82 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КВАРТИРЫ, ОЦЕНКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az