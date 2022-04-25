КНР увеличивает добычу угля, несмотря на международные усилия по сокращению выбросов

Китай продвигает угольную энергетику на фоне попыток властей ускорить темпы роста экономики, однако сталкивается с критикой по поводу того, что подобные меры подрывают глобальные усилия по ограничению вредных выбросов, пишет Associated Press.

В стране планируется увеличить мощности по добыче угля на 300 млн тонн в текущем году, сообщают зарубежные СМИ. Это соответствует 7% от показателей за прошлый год на уровне 4,1 млрд тонн, который вырос на 5,7% по сравнению с 2020 годом.

Китай является одним из крупнейших инвесторов в проекты по ветряной и солнечной энергетике, однако власти страны призывают к увеличению объемов производства угля на фоне ослабления экономики в прошлом году и дефицита энергоресурсов, приводившего к остановкам предприятий. Конфликт России и Украины усилил тревоги по поводу потенциальных перебоев с поставками зарубежных нефти и угля.

Уголь является важным для "энергетической безопасности", заявили китайские чиновники на заседании на минувшей неделе, где были одобрены планы по наращиванию производственных мощностей, сообщило издание Caixin.

Правящая партия КНР также поручила простроить новые электростанции, чтобы влить денежные средства в экономику и ускорить ее рост, который по итогам четвертого квартала 2021 года замедлился до 4% в годовом выражении.

Китай - крупнейший производитель и потребитель угля, при этом Пекин избегает обязательств постепенного отказа от угольной энергетики по примеру властей других стран.

На КНР приходится 26,1% от глобального объёма выбросов, что более чем вдвое превышает долю США (12,8%), согласно данным Института мировых ресурсов (WRI). В свою очередь, данные исследовательской компании Rhodium Group показывают, что объем выбросов КНР превышает уровень всех развитых экономик вместе взятых.

Китай намерен добиться нейтрального уровня выбросов CO2 к 2060 году, однако увеличение объема использования угля "может подорвать эту цель или, как минимум, замедлить темпы ее достижения и сделать процесс более затратным", отмечает эксперт Environmental Investigations Agency Клэр Перри.

Пекин тратит десятки миллиардов долларов на строительство парков солнечной и ветряной энергии, чтобы сократить зависимость от импортируемых нефти и газа и снизить уровень смога. Между тем, ожидается, что на уголь будет приходиться 60% от общего объема энергоресурсов в стране в обозримом будущем, пишет Associated Press.