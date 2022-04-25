Более 5,2 млн человек покинули территорию Украины с 24 февраля - ООН

Свыше 5,2 млн человек покинули украинскую территорию с начала российской военной спецоперации, сообщили в понедельник в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Согласно данным организации, почти 3 млн из них разместились в Польше, около 780 тыс. - в Румынии, более 600 тыс. - в России.
Отмечается, что украинских беженцев также приняли в Венгрии (492,9 тыс.), Молдавии (433,8 тыс.), Словакии (355,5 тыс.) и Белоруссии (24,4 тыс.).
Кроме того, в УВКБ ООН указали, что за период с 28 февраля на территорию Украины вернулись более 1,1 млн украинцев.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.
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