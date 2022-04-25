AccessBank увеличил в I кв. активы на 5%, прибыль – в 5,9 раза

Азербайджанский «AccessBank» в январе-марте 2022 года увеличил активы на 5% - до 983,616 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 31 марта равен 666,925 млн манатов (рост на 5,4%). При этом на бизнес-кредиты пришлось 562,59 млн манатов (рост на 4,3%), на потребительские – 97,951 млн манатов (рост на 13,6%).

Обязательства банка оцениваются в 893,18 млн манатов (рост на 6%). Депозитный портфель банка равен 744,611 млн манатов (рост на 7,9%). При этом вклады физических лиц составили 607,908 млн манатов (рост на 8,9%).

Капитал банка на начало апреля равен 90,436 млн манатов (рост на 1,1%), уставный капитал – 258,718 млн манатов (не изменился).

Банк завершил отчетный период с чистой прибылью в размере 803 тыс. манатов (рост в 5,9 раза по сравнению с первым кварталом 2021 года - ИФ).

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года, и входит в топ-10 банков страны по размеру активов. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты: Азиатский банк развития (19,89%), Европейский инвестиционный банк (17,39%), Международная финансовая корпорация (16,56%), responsAbility SICAV (Lux) (2,91%), responsAbility Management Company S.A. (7,11%), Голландский банк развития (9,41%), Австрийский банк развития (9,17%), SIFEM AG (8,89%), EFSE (2,78%), Symbiotics SICAV (2,27%), GGF (1,77%), LFS Advisory (1,27%) и Черноморский банк торговли и развития (0,58%).

Х.Насирзаде