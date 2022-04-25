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Дальнее зарубежье 25.04.2022 22:30

ЕС оказывает помощь в перераспределении по странам союза больных из числа украинских беженцев

В связи с притоком беженцев из Украины системы здравоохранения в соседних странах, принимающих их у себя, испытывают значительную нагрузку и обратились за помощью к ЕС.

"Польша, Словакия, Молдавия, но также и Украина, запросили помощь Европейского союза по эвакуации пациентов, нуждающихся в медицинской помощи. В ответ ЕС обеспечил координацию эвакуации почти 200 человек через механизм гражданской защиты ЕС в 11 европейских стран", - сообщил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари.

Он уточнил, что речь идет о Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурге, Норвегии, Португалии, Румынии и Швеции.

"Мы видим твердую солидарность со стороны государств-членов, которые предоставляют койки для лечения наиболее нуждающихся. Это спасение жизней и воплощение солидарности ЕС в действие", - заявил по этому случаю член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич. Он отметил, что речь идет о тяжелых хронических больных.

Транспортировка перераспределяемых пациентов осуществляется при поддержке санитарного самолета rescEU - спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, БЕЖЕНЦЫ


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