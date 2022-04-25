Unibank увеличил в I квартале активы на 3,5%, убытки превысили 4 млн манатов

Азербайджанский "Unibank" в январе-марте 2022 года увеличил активы на 3,5% - до 1 млрд 74,66 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 марта 2022 года равен 784,633 млн манатов (рост на 6,1% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ). При этом на долю потребительских кредитов пришлось 465,587 млн манатов (рост на 7%), на бизнес-кредиты – 255,666 млн манатов (рост на 5,5%).
Обязательства банка оцениваются в 974,3 млн манатов (рост на 4,2%). Депозиты в банке составили 714,958 млн манатов (рост на 1,6%), в том числе вклады населения – 584,072 млн манатов (рост на 2,2%).
Капитал банка на начало апреля равен 100,361 млн манатов (спад на 3,3%), уставный капитал - 130 млн 686,36 тыс. манатов (без изменений).
Чистый убыток банка по итогам деятельности в первом квартале 2022 года составил 4,143 млн манатов.
Unibank создан в октябре 2002 года и является 6-ым банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются 9 физических лиц и одно юридическое лицо. Уставный капитал банка равен 130 млн 686 тыс. 357,6 манат. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов (доля в капитале 86,6960%). В число акционеров банка входит Canley Finance S.A. (Люксембург) с долей 7,3096%.
Х.Насирзаде
Президент Алиев рассчитывает, что Париж поддержит процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном
В Азербайджане создается городской суд Гянджи – распоряжение президента
Министры финансов Азербайджана и Израиля обсудили сотрудничество в сфере управления госфинансами
В Азербайджане четвертый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19, выявлено всего 6 новых случаев заражения
BNA запускает новый автобусный маршрут между Ясамальским и Наримановским районами Баку
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 509,5 млн - университет Хопкинса
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Более 5,2 млн человек покинули территорию Украины с 24 февраля - ООН
Россия высылает 40 сотрудников дипмиссии Германии
Главы МИД стран НАТО соберутся 14-15 мая в Берлине - заявление альянса
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
AccessBank опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2022 года
NEQSOL Holding запустил программу Leadership Journey для своих менеджеров
Состоялось первое заседание правления Caspian Energy Club в новом составе
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ