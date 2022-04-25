Unibank увеличил в I квартале активы на 3,5%, убытки превысили 4 млн манатов

Азербайджанский "Unibank" в январе-марте 2022 года увеличил активы на 3,5% - до 1 млрд 74,66 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 марта 2022 года равен 784,633 млн манатов (рост на 6,1% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ). При этом на долю потребительских кредитов пришлось 465,587 млн манатов (рост на 7%), на бизнес-кредиты – 255,666 млн манатов (рост на 5,5%).

Обязательства банка оцениваются в 974,3 млн манатов (рост на 4,2%). Депозиты в банке составили 714,958 млн манатов (рост на 1,6%), в том числе вклады населения – 584,072 млн манатов (рост на 2,2%).

Капитал банка на начало апреля равен 100,361 млн манатов (спад на 3,3%), уставный капитал - 130 млн 686,36 тыс. манатов (без изменений).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в первом квартале 2022 года составил 4,143 млн манатов.

Unibank создан в октябре 2002 года и является 6-ым банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются 9 физических лиц и одно юридическое лицо. Уставный капитал банка равен 130 млн 686 тыс. 357,6 манат. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов (доля в капитале 86,6960%). В число акционеров банка входит Canley Finance S.A. (Люксембург) с долей 7,3096%.

Х.Насирзаде