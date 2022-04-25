Британские фермеры опасаются нехватки продовольствия в их стране

Британские фермеры считают, что страна может столкнуться с нехваткой продуктов питания из-за растущих цен на топливо, удобрения и корм, сообщают в понедельник СМИ Великобритании.
По их данным, фермеры приняли решение сократить производство, чтобы справиться с ростом цен.
Фермер Гарет Уин Джонс из северного Уэльса в эфире телеканала GB News заявил, что "мы движемся в сторону нехватки еды, и это факт".
"Я мог бы отвезти вас на 10 ферм поблизости, которые сокращают производство - это фермы, где разводят куриц, производят молочную продукцию, яйца и даже говядину, и баранину, - поскольку цены на корм зашкаливают", - сказал Джонс.
Он также добавил, что цены значительно растут на удобрения, а "мы не должны забывать, что половина еды в мире производится благодаря искусственным удобрениям".
В свою очередь фермер Эндрю Уильямсон с запада Англии в эфире телеканала ВВС заявил, что цены на удобрения выросли на 200%.
"Сейчас у нас проблема в том, что цены на удобрения увеличились, и это повлияет на наши решения в сфере бизнеса", - отметил Уильямсон.
"Я не хочу выступать в роли паникера по поводу продовольственной безопасности и цен на еду, но, учитывая то, что мы видим на Украине и в энергетическом секторе, нам нужно начать думать о продовольственной безопасности", - указал он.
Р
Президент Алиев рассчитывает, что Париж поддержит процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном
В Азербайджане создается городской суд Гянджи – распоряжение президента
Министры финансов Азербайджана и Израиля обсудили сотрудничество в сфере управления госфинансами
В Азербайджане четвертый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19, выявлено всего 6 новых случаев заражения
BNA запускает новый автобусный маршрут между Ясамальским и Наримановским районами Баку
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 509,5 млн - университет Хопкинса
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Более 5,2 млн человек покинули территорию Украины с 24 февраля - ООН
Россия высылает 40 сотрудников дипмиссии Германии
Главы МИД стран НАТО соберутся 14-15 мая в Берлине - заявление альянса
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
AccessBank опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2022 года
NEQSOL Holding запустил программу Leadership Journey для своих менеджеров
Состоялось первое заседание правления Caspian Energy Club в новом составе
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ