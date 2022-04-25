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АПК 25.04.2022 18:31

Британские фермеры опасаются нехватки продовольствия в их стране

Британские фермеры считают, что страна может столкнуться с нехваткой продуктов питания из-за растущих цен на топливо, удобрения и корм, сообщают в понедельник СМИ Великобритании.

По их данным, фермеры приняли решение сократить производство, чтобы справиться с ростом цен.

Фермер Гарет Уин Джонс из северного Уэльса в эфире телеканала GB News заявил, что "мы движемся в сторону нехватки еды, и это факт".

"Я мог бы отвезти вас на 10 ферм поблизости, которые сокращают производство - это фермы, где разводят куриц, производят молочную продукцию, яйца и даже говядину, и баранину, - поскольку цены на корм зашкаливают", - сказал Джонс.

Он также добавил, что цены значительно растут на удобрения, а "мы не должны забывать, что половина еды в мире производится благодаря искусственным удобрениям".

В свою очередь фермер Эндрю Уильямсон с запада Англии в эфире телеканала ВВС заявил, что цены на удобрения выросли на 200%.

"Сейчас у нас проблема в том, что цены на удобрения увеличились, и это повлияет на наши решения в сфере бизнеса", - отметил Уильямсон.

"Я не хочу выступать в роли паникера по поводу продовольственной безопасности и цен на еду, но, учитывая то, что мы видим на Украине и в энергетическом секторе, нам нужно начать думать о продовольственной безопасности", - указал он.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ФЕРМЕРЫ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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