Великобритания меняет посла в Азербайджане

Фергус Олд (Fergus Auld) назначен новым послом Великобритании в Азербайджане, сменит на этой должности Джеймса Шарпа, сообщает официальный сайт британского правительства.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию британского правительства, Олд приступит к выполнению своих обязанностей в Баку в августе этого года.

Шарп был назначен послом Великобритании в Баку в июле 2019 года, сменив на этой должности Кэрол Крофтс.

Э.Шафиев