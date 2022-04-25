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Внешняя политика 25.04.2022 17:23

Великобритания меняет посла в Азербайджане

Фергус Олд (Fergus Auld) назначен новым послом Великобритании в Азербайджане, сменит на этой должности Джеймса Шарпа, сообщает официальный сайт британского правительства.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию британского правительства, Олд приступит к выполнению своих обязанностей в Баку в августе этого года.

Шарп был назначен послом Великобритании в Баку в июле 2019 года, сменив на этой должности Кэрол Крофтс.

Э.Шафиев

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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