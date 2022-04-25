Байрамов и представитель ОБСЕ обсудили ситуацию со свободой прессы в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейро, сообщили в МИД Азербайджана.

«Стороны обменялись мнениями о работе, проводимой в Азербайджане в области свободы СМИ», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Байрамов на встрече отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ во всех сферах, включая свободу СМИ. «Министр рассказал о ситуации в регионе после завершения карабахского конфликта, шагах, предпринятых для нормализации отношений между Ереваном и Баку, а также работе, проводимой правительством Азербайджана на освобожденных территориях, минной угрозе, жертвами которой стали и азербайджанские журналисты, работах по разминированию, а также роли медиа в установлении доверия в регионе», - подчеркивается в сообщении.

Рибейро, в свою очередь, подчеркнула роль представителей СМИ в мерах по укреплению доверия (между Арменией и Азербайджаном – ИФ), заявив, что ОБСЕ может оказать соответствующую поддержку в этом направлении.

«На встрече была подчеркнута важность продолжения диалога между сторонами», - подчеркнули в МИД.

Э.Шафиев