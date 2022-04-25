Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8315 RUR   0.022 GBR   2.1763 TRY   0.1153

Цена на нефть

22.04 $/bbl +/- WTI 102.07 -1.72 Brent 106.65 -1.68

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 25.04.2022 17:35

Байрамов и представитель ОБСЕ обсудили ситуацию со свободой прессы в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейро, сообщили в МИД Азербайджана.

«Стороны обменялись мнениями о работе, проводимой в Азербайджане в области свободы СМИ», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Байрамов на встрече отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ во всех сферах, включая свободу СМИ. «Министр рассказал о ситуации в регионе после завершения карабахского конфликта, шагах, предпринятых для нормализации отношений между Ереваном и Баку, а также работе, проводимой правительством Азербайджана на освобожденных территориях, минной угрозе, жертвами которой стали и азербайджанские журналисты, работах по разминированию, а также роли медиа в установлении доверия в регионе», - подчеркивается в сообщении.

Рибейро, в свою очередь, подчеркнула роль представителей СМИ в мерах по укреплению доверия (между Арменией и Азербайджаном – ИФ), заявив, что ОБСЕ может оказать соответствующую поддержку в этом направлении.

«На встрече была подчеркнута важность продолжения диалога между сторонами», - подчеркнули в МИД.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, ОБСЕ, ПРЕССА


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана рассказал генсеку ОБСЕ о процессах на Южном Кавказе Байрамов обсудил с Мирзояном и сопредседателями МГ ОБСЕ нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией Глава МИД Азербайджана обсудил с генсеком ОБСЕ вопросы сотрудничества и процессы на Южном Кавказе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az