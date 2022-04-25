Алиев принял губернатора Астраханской области

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял в Баку делегацию во главе с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным.
Об этом сообщает сайт главы государства.
Э.Шафиев
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