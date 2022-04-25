В Азербайджане четвертый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19, выявлено всего 6 новых случаев заражения

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 502, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 20 случаев.

Четвертый день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 707 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 650 человек (+ 4 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 145 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 400 тестов на коронавирус против 2 тыс. 820 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 794 тыс. 952 теста на COVID-19.

Б.Рустамбеков