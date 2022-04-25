Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8315 RUR   0.022 GBR   2.1763 TRY   0.1153

Цена на нефть

22.04 $/bbl +/- WTI 102.07 -1.72 Brent 106.65 -1.68

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 25.04.2022 17:45

Министры финансов Азербайджана и Израиля обсудили сотрудничество в сфере управления госфинансами

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в понедельник провел встречу с израильским коллегой Авигдором Либерманом, сообщает пресс-служба азербайджанского Минфина.

В ходе встречи стороны отметили успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической и других сферах.

«Шарифов и Либерман обсудили перспективы расширения обмена опытом и развития сотрудничества в сферах экономики и финансов, кибербезопасности, новых платежных систем и платежных инструментов нового поколения, управления государственными финансами, передового опыта и технологий», - отмечается в информации.

Шарифов выразил уверенность, что взаимодействие между Азербайджаном и Израилем будет расширяться в рамках межгосударственных международных финансовых организаций, а также в других сферах.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНФИН, ИЗРАИЛЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az