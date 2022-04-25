Министры финансов Азербайджана и Израиля обсудили сотрудничество в сфере управления госфинансами

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в понедельник провел встречу с израильским коллегой Авигдором Либерманом, сообщает пресс-служба азербайджанского Минфина.

В ходе встречи стороны отметили успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической и других сферах.

«Шарифов и Либерман обсудили перспективы расширения обмена опытом и развития сотрудничества в сферах экономики и финансов, кибербезопасности, новых платежных систем и платежных инструментов нового поколения, управления государственными финансами, передового опыта и технологий», - отмечается в информации.

Шарифов выразил уверенность, что взаимодействие между Азербайджаном и Израилем будет расширяться в рамках межгосударственных международных финансовых организаций, а также в других сферах.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Х.Насирзаде