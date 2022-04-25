В Азербайджане создается городской суд Гянджи – распоряжение президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о создании городского суда Гянджи, сообщает официальный сайт главы государства. Распоряжением главы государства упразднены суды бывших Кяпязского и Низаминского районов Гянджи (районы были упразднены 2 апреля 2022 года согласно утвержденному президентом закону – ИФ). Судебно-правовому совету Азербайджана поручено до 1 июня 2022 года представить президенту страны предложения о назначении судей городского суда Гянджи, а также числа судей. Также, согласно распоряжению, Кабмину Азербайджана поручено принять меры по финансированию расходов, связанных с организацией деятельности городского суда Гянджи. Э.Шафиев

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