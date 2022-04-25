Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8315 RUR   0.022 GBR   2.1763 TRY   0.1153

Цена на нефть

22.04 $/bbl +/- WTI 102.07 -1.72 Brent 106.65 -1.68

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 25.04.2022 17:56

В Азербайджане создается городской суд Гянджи – распоряжение президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о создании городского суда Гянджи, сообщает официальный сайт главы государства.

Распоряжением главы государства упразднены суды бывших Кяпязского и Низаминского районов Гянджи (районы были упразднены 2 апреля 2022 года согласно утвержденному президентом закону – ИФ).

Судебно-правовому совету Азербайджана поручено до 1 июня 2022 года представить президенту страны предложения о назначении судей городского суда Гянджи, а также числа судей.

Также, согласно распоряжению, Кабмину Азербайджана поручено принять меры по финансированию расходов, связанных с организацией деятельности городского суда Гянджи.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГЯНДЖА, СУД


Похожие новости


Алиев: Мы не должны позволить армянскому фашизму поднять голову Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев Ракетный удар по Гяндже - это военное преступление, совершенное руководством Армении, они понесут за это ответственность - президент Азербайджана Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже Президент Азербайджана выделил 3,7 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гянджи Президент Азербайджана выделил 10 млн манатов на благоустройство Гянджи

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az