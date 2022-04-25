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Внешняя политика 25.04.2022 18:35

Президент Алиев рассчитывает, что Париж поддержит процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции.

"В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией. Успешное сотрудничество в сферах экономики, энергетики, в том числе разработки нефтяных и газовых месторождений, а также культуры, образования и ряде других областей, представляющих взаимный интерес, являются основными факторами, определяющими наши отношения. Верю, что это сотрудничество продолжится нашими совместными усилиями на благо наших народов", - говорится в тексте поздравления.

Президент Алиев также выразил надежду на то, что Франция, в настоящее время председательствующая в Европейском Союзе, поддержит процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подготовку мирного соглашения между двумя странами на основе представленных Азербайджаном пяти принципов для обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Согласно официальным данным МВД страны, после обработки 100% бюллетеней Макрон получил 58,5% голосов избирателей. У Ле Пен - 41,5% голосов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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