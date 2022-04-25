Госдеп одобрил продажу вооружений советской эпохи Украине на сумму в $165 млн

Госдеп США разрешил продажу Украине оружия, относящегося к эпохе Организации Варшавского договора (1955 - 1991 годы) или к нестандартным типам вооружений, на сумму в $165 млн, сообщило агентство Associated Press (AP).

"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации целей внешней политики и нацбезопасности США за счет усиления страны-партнера", - приводит агентство выдержки из заявления.

По данным AP, поставки включают в себя боеприпасы для минометов, автоматических гранатометов и гаубиц.

Возможные поставки также получили одобрение управления оборонного сотрудничества Минобороны США. Управление направило соответствующий запрос в Конгресс США

AP поясняет, что конгрессмены могут блокировать продажу вооружений, однако этот вариант событий выглядит маловероятным.

На минувших выходных шеф Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили Киев с необъявленным заранее визитом. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Позднее в госдепе США сообщили, что Пентагон расширит военную подготовку украинских военнослужащих в Европе на некоторых системах вооружения, которые поставляет Киеву Вашингтон.