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СНГ 25.04.2022 21:00

Госдеп одобрил продажу вооружений советской эпохи Украине на сумму в $165 млн

Госдеп США разрешил продажу Украине оружия, относящегося к эпохе Организации Варшавского договора (1955 - 1991 годы) или к нестандартным типам вооружений, на сумму в $165 млн, сообщило агентство Associated Press (AP).

"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации целей внешней политики и нацбезопасности США за счет усиления страны-партнера", - приводит агентство выдержки из заявления.

По данным AP, поставки включают в себя боеприпасы для минометов, автоматических гранатометов и гаубиц.

Возможные поставки также получили одобрение управления оборонного сотрудничества Минобороны США. Управление направило соответствующий запрос в Конгресс США

AP поясняет, что конгрессмены могут блокировать продажу вооружений, однако этот вариант событий выглядит маловероятным.

На минувших выходных шеф Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили Киев с необъявленным заранее визитом. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Позднее в госдепе США сообщили, что Пентагон расширит военную подготовку украинских военнослужащих в Европе на некоторых системах вооружения, которые поставляет Киеву Вашингтон.

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Тэги: США, ГОСДЕП, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ


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