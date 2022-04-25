Нефть резко дешевеет из-за вспышки COVID-19 в Китае, Brent приблизилась к $100 за баррель

Цены на нефть резко снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне опасений сокращения спроса на энергоресурсы в Китае, где продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией.
Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:06 падают в цене на $6,14 (5,76%) - до $100,51 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $5,85 (5,73%) - до $96,22 за баррель.
Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что коронавирус продолжает быстро распространяться.
Спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо в КНР в апреле, вероятно, снизится на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, то есть примерно на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Такое падение будет самым резким с момента начала эпидемии COVID-19 в Ухане более двух лет назад.
"Кажется, Китай - это тот самый слон в комнате, и рынки чувствуют, что замедление роста китайской экономики может существенно изменить баланс спроса и предложения на международных рынках", - отметил старший аналитик OANDA Джеффри Хейли.
Дополнительным фактором, оказывающим понижательное давление на нефтяные котировки, стали новости из Ливии. Производство на месторождениях страны, приостановленное ранее из-за протестов, может возобновиться в течение нескольких дней, заявили в министерстве энергетики.
Добыча нефти в Ливии, составлявшая 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), за последние 10 дней упала примерно на 500 тыс. б/с.
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