Груз кокаина на полмиллиарда евро изъяли в Эстонии

Сотрудники Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии в сотрудничестве с голландской полицией, финской таможней и Европолом обнаружили в порту Мууга 3,5 тонны наркотического вещества.

В ходе проверки рефрижераторных контейнеров, в которых по документам перевозили бананы из Эквадора, власти обнаружили 72 черных мешка. В них были найдены более трех тысяч упакованных в пленку и заклеенных клейкой лентой пачек с твердым порошком белого цвета, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной прокуратуры Эстонии.

Экспресс-тест дал положительную реакцию на кокаин, сообщила в понедельник прокуратура.

Задержанный груз является одним из самых больших в странах Балтии и Северной Европы и оценивается в полмиллиарда евро.

Незаконный товар выявили 21 марта на судне MILAN EXPRESS после получения сигналов от финской таможни и голландской полиции.

Груз корабля составляли контейнеры, страной назначения большей части которых была Российская Федерация.