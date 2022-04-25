Груз кокаина на полмиллиарда евро изъяли в Эстонии

Сотрудники Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии в сотрудничестве с голландской полицией, финской таможней и Европолом обнаружили в порту Мууга 3,5 тонны наркотического вещества.
В ходе проверки рефрижераторных контейнеров, в которых по документам перевозили бананы из Эквадора, власти обнаружили 72 черных мешка. В них были найдены более трех тысяч упакованных в пленку и заклеенных клейкой лентой пачек с твердым порошком белого цвета, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной прокуратуры Эстонии.
Экспресс-тест дал положительную реакцию на кокаин, сообщила в понедельник прокуратура.
Задержанный груз является одним из самых больших в странах Балтии и Северной Европы и оценивается в полмиллиарда евро.
Незаконный товар выявили 21 марта на судне MILAN EXPRESS после получения сигналов от финской таможни и голландской полиции.
Груз корабля составляли контейнеры, страной назначения большей части которых была Российская Федерация.
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