Гутерриш и Эрдоган призывают обеспечить работу гуманитарных коридоров на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о необходимости обеспечения эффективного функционирования гуманитарных коридоров на Украине, сообщает в понедельник "Анадолу".
Лидеры "указали на срочную необходимость эффективного доступа к гуманитарным коридорам для эвакуации жителей и доставки необходимой помощи пострадавшим", - передает "Анадолу" выдержки из заявления ООН, опубликованного после встречи Гутерриша с Эрдоганом.
Гутерриш также выразил поддержку дипломатическим усилиям Турции в ситуации на Украине, отмечает "Анадолу".
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