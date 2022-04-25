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СНГ 25.04.2022 21:50

Гутерриш и Эрдоган призывают обеспечить работу гуманитарных коридоров на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о необходимости обеспечения эффективного функционирования гуманитарных коридоров на Украине, сообщает в понедельник "Анадолу".

Лидеры "указали на срочную необходимость эффективного доступа к гуманитарным коридорам для эвакуации жителей и доставки необходимой помощи пострадавшим", - передает "Анадолу" выдержки из заявления ООН, опубликованного после встречи Гутерриша с Эрдоганом.

Гутерриш также выразил поддержку дипломатическим усилиям Турции в ситуации на Украине, отмечает "Анадолу".

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Тэги: ООН, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, ГУМКОРИДОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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