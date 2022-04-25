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Внешняя политика 25.04.2022 20:51

Байрамов и Ховаев обсудили ситуацию с подготовкой мирного договора между Азербайджаном и Арменией - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел встречу со спецпредставителем МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорем Ховаемым.

"Стороны провели обмен мнениями по шагам, предпринимаемым для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, Байрамов и Ховаев обсудили текущую ситуацию с подготовкой мирного договора между Арменией и Азербайджаном, открытием всех коммуникаций в регионе и с началом процесса делимитации границ", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

По информации ведомства, азербайджанская сторона выразила готовность к соответствующим шагам по обеспечению мира и безопасности в регионе.

"Ховаев вновь отметил готовность России оказать поддержку для прогресса по всем указанным вопросам", - говорится в информации.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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