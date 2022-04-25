Байрамов и Ховаев обсудили ситуацию с подготовкой мирного договора между Азербайджаном и Арменией - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел встречу со спецпредставителем МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорем Ховаемым.
"Стороны провели обмен мнениями по шагам, предпринимаемым для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, Байрамов и Ховаев обсудили текущую ситуацию с подготовкой мирного договора между Арменией и Азербайджаном, открытием всех коммуникаций в регионе и с началом процесса делимитации границ", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
По информации ведомства, азербайджанская сторона выразила готовность к соответствующим шагам по обеспечению мира и безопасности в регионе.
"Ховаев вновь отметил готовность России оказать поддержку для прогресса по всем указанным вопросам", - говорится в информации.
Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Н.Аббасова
Ливия рассчитывает возобновить остановленную на ряде месторождений нефтедобычу в ближайшие дни
КНР увеличивает добычу угля, несмотря на международные усилия по сокращению выбросов
Инвесткомпания Ares готова поддержать двух претендентов на покупку Челси
В Азербайджане четвертый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19, выявлено всего 6 новых случаев заражения
BNA запускает новый автобусный маршрут между Ясамальским и Наримановским районами Баку
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Лондон намерен поставить Украине дальнобойную артиллерию и противокорабельные ракеты
Премьер Польши сообщил о передаче танков Украине
ЕС оказывает помощь в перераспределении по странам союза больных из числа украинских беженцев
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
AccessBank опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2022 года
NEQSOL Holding запустил программу Leadership Journey для своих менеджеров
Состоялось первое заседание правления Caspian Energy Club в новом составе
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ