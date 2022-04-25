Эрдоган планирует телефонный разговор с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении во вторник, 26 апреля, поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило агентство "Анадолу". "Президент Эрдоган заявил, что проведет во вторник телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным", - передает агентство.

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