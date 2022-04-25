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Регион 25.04.2022 21:17

Эрдоган планирует телефонный разговор с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении во вторник, 26 апреля, поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило агентство "Анадолу".

"Президент Эрдоган заявил, что проведет во вторник телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным", - передает агентство.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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