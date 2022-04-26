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ТЭК 26.04.2022 15:25

Глава Минэкономики ФРГ обсудит в Польше прекращение нефтяной зависимости от РФ

Министр экономики Германии Роберт Хабек во вторник посетит с визитом Польшу, где планирует обсудить пути прекращения нефтяной зависимости от России, сообщает министерство экономики ФРГ.

"В Варшаве он встретится со своей коллегой, польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой для того, чтобы обсудить вопросы энергобезопасности и сотрудничества. В центре будут находиться общие цели ЕС, Германии и Польши в сфере того, как поскорее добиться независимости от российского импорта и выявить альтернативные маршруты импорта нефти. Здесь должно быть активизировано сотрудничество Германии и Польши", - сообщило министерство.

По словам министра, и Германия, и Польша считают необходимым "поскорей освободиться из хватки российского импорта".

"Мы вместе должны найти альтернативные маршруты поставок. Поэтому Германия и Польша хотят активизировать сотрудничество в сфере нефтяной промышленности с тем, чтобы независимо от российского импорта как можно скорее было обеспечено стабильное энергообеспечение", - отметил Хабек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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