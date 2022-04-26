Президент Казахстана анонсирует появление в стране новых партий и усиление конкуренции за голоса избирателей

С модернизацией партийно-политической сферы в Казахстане конкуренция за голоса избирателей станет более острой, появятся новые партии, а действующие пересмотрят свою деятельность, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы. Либерализация партийного и выборного законодательства укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти. Конкуренция за голоса избирателей станет более острой", - сказал Токаев во вторник на внеочередном съезде правящей партии Казахстана "Amanat" (бывшая Nur Otan).
Президент напомнил, что по его поручению в стране стартовала работа по подготовке проекта поправок в Конституцию. Изменения и дополнения в документ будут направлены на "комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти", - отметил он.
Кроме того, с введенными поправками изменится динамика и содержание самого политического процесса.
"В стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями и требованиями граждан. (...) Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия парламента, маслихатов", - отметил Токаев.
Правящая партия была основана в 1999 году по инициативе первого президента страны Нурсултана Назарбаева как партия "Отан", затем носила название "Nur Otan" ("Нур Отан", в переводе "Свет отечества"). Является крупнейшей партией республики.
В конце января этого года партию Nur Otan, лидером которой со дня ее основания являлся Назарбаев, возглавил президент страны Касым-Жомарт Токаев. 1 марта партия была переименована в "Amanat".
Ранее во вторник политическая партия "Adal" вошла в состав "Amanat".
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