Состояние здоровья Саакашвили крайне тяжелое, он близок к инвалидности

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося с октября прошлого года в тюремном заключении, крайне тревожное, ему требуется лечение за границей, заявил врач созданного при омбудсмене Грузии альтернативного медицинского консилиума Отар Тоидзе.
"Его (Саакашвили) состояние настолько тяжелое, что необходимо незамедлительное лечение в какой-нибудь заграничной клинике. Мы говорили, что процесс постепенно приведет пациента пока к инвалидности, а потом, возможно, к летальному исходу. Сейчас мы приблизились к этой точке", - заявил Тоидзе журналистам во вторник.
На прошлой неделе члены альтернативного медицинского консилиума посетили и осмотрели Саакашвили в тюрьме. Врачи готовят заключение по состоянию его здоровья.
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