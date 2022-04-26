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Регион 26.04.2022 15:26

Состояние здоровья Саакашвили крайне тяжелое, он близок к инвалидности

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося с октября прошлого года в тюремном заключении, крайне тревожное, ему требуется лечение за границей, заявил врач созданного при омбудсмене Грузии альтернативного медицинского консилиума Отар Тоидзе.

"Его (Саакашвили) состояние настолько тяжелое, что необходимо незамедлительное лечение в какой-нибудь заграничной клинике. Мы говорили, что процесс постепенно приведет пациента пока к инвалидности, а потом, возможно, к летальному исходу. Сейчас мы приблизились к этой точке", - заявил Тоидзе журналистам во вторник.

На прошлой неделе члены альтернативного медицинского консилиума посетили и осмотрели Саакашвили в тюрьме. Врачи готовят заключение по состоянию его здоровья.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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