Эрдоган снова предложил Путину провести переговоры с Зеленским в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил повысить статус российско-украинских переговоров в Стамбуле до высшего уровня, сообщила администрация турецкого лидера.

"Президент Эрдоган повторил свое предложение повысить стамбульский процесс, важный этап для переговоров между Россией и Украиной, до уровня лидеров", - говорится в сообщении администрации президента Турции в Twitter, опубликованном во вторник.

Согласно сообщению, обратив внимание на важность прекращения огня, эффективной работы гуманитарных коридоров и безопасного проведения эвакуации, Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать все усилия, чтобы положить конец нынешнему положению вещей, которое наносит ущерб всем, и установить прочный мир.

"Президент Эрдоган отметил, что продолжение позитивной динамики, достигнутой на стамбульских переговорах c целью прокладывания пути к миру, принесет пользу всем", - указывается в сообщении.