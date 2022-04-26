В ООН ожидают, что к концу года число беженцев из Украины достигнет отметки в 8,3 млн

Число беженцев из Украины к концу 2022 года может достигнуть отметки в 8,3 млн человек, говорится в заявлении Управления верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН).
"Ожидается, что речь будет идти о 8,3 млн беженцев в соседних с Украиной странах: в Венгрии, Молдавии, Польше, Румынии и Словакии. Также речь идет о других странах, включая Белоруссию, Болгарию и Чехию", - отмечается в документе.
По информации агентства, с начала спецоперации России на Украине более 12,7 млн украинцев покинули свои дома на Украине. Среди них более 5 млн уже уехали из Украины, а 7,7 млн являются внутренне перемещенными лицами.
Эксперты управления также полагают, что еще почти 13 млн человек не могут покинуть свои районы из-за сложной ситуации в сфере безопасности.
Кроме того, в заявлении говорится, что для поддержки и оказания помощи этим беженцами ООН и партнеры организации стремятся собраться порядка $1,85 млрд.
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