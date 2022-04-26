Нефть замедлила рост

Цены на нефть замедлили подъем в ходе торгов во вторник, рынок ждет данных о запасах топлива в США и оценивает ситуацию с коронавирусом в Китае.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:19 дорожают на $0,35 (0,43%) - до $102,67 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,15 (0,15%) - до $98,69 за баррель.

В понедельник цена Brent упала на 4,1%, WTI - на 3,5%.

Опасения рынка по поводу спроса на нефть в Китае, где продолжают действовать вызванные вспышкой коронавируса локдауны, несколько утихли после заверений Центробанка страны о том, что он обеспечит достаточную ликвидность в финансовой системе КНР.

В среду будут обнародованы официальные данные об изменении запасов топлива в США за минувшую неделю. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что запасы нефти выросли на 2,17 млн баррелей, бензина - на 483 тыс. баррелей.