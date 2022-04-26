Нефть замедлила рост

Цены на нефть замедлили подъем в ходе торгов во вторник, рынок ждет данных о запасах топлива в США и оценивает ситуацию с коронавирусом в Китае.
Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:19 дорожают на $0,35 (0,43%) - до $102,67 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,15 (0,15%) - до $98,69 за баррель.
В понедельник цена Brent упала на 4,1%, WTI - на 3,5%.
Опасения рынка по поводу спроса на нефть в Китае, где продолжают действовать вызванные вспышкой коронавируса локдауны, несколько утихли после заверений Центробанка страны о том, что он обеспечит достаточную ликвидность в финансовой системе КНР.
В среду будут обнародованы официальные данные об изменении запасов топлива в США за минувшую неделю. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что запасы нефти выросли на 2,17 млн баррелей, бензина - на 483 тыс. баррелей.
Министры обороны Азербайджана и Латвии подписали соглашение о военном сотрудничестве
Азербайджан и Россия по итогам заседания МПК подписали ряд документов
Баффет в последний раз выставит на аукцион возможность отобедать с ним
ВОЗ готов содействовать Азербайджану в создании системы здравоохранения в Карабахе и В.Зангезуре - Клюге
Гостиницы в Азербайджане в I квартале увеличили доходы на 75%
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Патрушев прогнозирует распад Украины на несколько государств из-за политики США
Путин в разговоре с Эрдоганом заявил, что в Мариуполе боевые действия не ведутся
Гутерриш предложил создать контактную группу ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Активы Yelo Bank-а увеличились на 145 млн
AccessBank опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2022 года
NEQSOL Holding запустил программу Leadership Journey для своих менеджеров
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ