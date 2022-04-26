Гутерриш предложил создать контактную группу ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине.
"Гуманитарные коридоры, которые были бы безопасными и эффективными, необходимы: такие коридоры, которые бы соблюдались всеми для эвакуации гражданских лиц и доставки нужной помощи. С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантий того, чтобы эти коридоры были эффективными", - сказал Гутерриш во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он отметил, что мир столкнулся с "кризисом внутри кризиса" в Мариуполе. "Сотни, тысячи гражданских лиц нуждаются в гуманитарной помощи, многие требуют эвакуации. ООН готова полностью мобилизовать свои человеческие и логистические ресурсы для того, чтобы спасти людей в Мариуполе. Я предложил координировать работу ООН, Международного Красного Креста, Украины и России для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц, которые хотят уехать, как на заводе "Азовсталь", так и в городе, в любом направлении, которое они выберут, а также доставить необходимую гуманитарную помощь", - добавил генсек ООН.
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