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Внешняя политика 26.04.2022 16:29

Азербайджан и Россия по итогам заседания МПК подписали ряд документов

Азербайджан и Россия по итогам 20-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству во вторник в Баку подписали пакет документов.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве, вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук подписал протокол заседания комиссии.

Кроме этого, в ходе заседания также подписаны два меморандума: «О сотрудничестве в области пенсионного обеспечения», «О намерениях между Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства России».

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, ЗАСЕДАНИЕ, МПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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