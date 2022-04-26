Азербайджан и Россия по итогам заседания МПК подписали ряд документов

Азербайджан и Россия по итогам 20-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству во вторник в Баку подписали пакет документов.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве, вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук подписал протокол заседания комиссии.

Кроме этого, в ходе заседания также подписаны два меморандума: «О сотрудничестве в области пенсионного обеспечения», «О намерениях между Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства России».

Б.Рустамбеков