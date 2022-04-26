Страховщики Азербайджана в I квартале увеличили премии на 3,8%, выплаты - сократили в 2,4 раза

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-марте 2022 года составили 258 млн 425 тыс. манатов, что на 3,8% больше показателя аналогичного периода 2021 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.
Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 193 млн 989,1 тыс. манатов (рост на 24,6%) или 75,1% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 88 млн 124,6 тыс. манатов (рост на 63,5%), по страхованию иному, чем жизнь – 105 млн 864,5 тыс. манатов (рост на 4%).
По обязательным видам страхования премии составили 64 млн 435,9 тыс. манатов (спад на 31%).
Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по медицинскому страхованию (67 млн 850,4 тыс. манатов), страхованию на дожитие (80 млн 697 тыс. манатов) и обязательное страхование недвижимости (25 млн 252,1 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 67,3% поступлений страховщиков.
За январь-март 2022 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 61 млн 227,7 тыс. манатов, что в 2,4 раза меньше показателя первого квартала 2021 года.
Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 38 млн 898,7 тыс. манатов (спад в 2,7 раза) или 63,5% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 16 млн 876,6 тыс. манатов (спад в 4,9 раза), по страхованию иному, чем жизнь – 22 млн 22,1 тыс. манатов (рост на 3,9%).
По обязательным видам страхования выплаты составили 22 млн 329 тыс. манатов (спад в 1,8 раза).
В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (20 млн 291 тыс. манатов), на дожитие (15 млн 984,5 тыс. манатов) и добровольному медицинскому страхованию (17 млн 432,8 тыс. манатов). При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-марте 2022 года в 5,1 раза сократились по сравнению с январем-мартом 2021 года.
В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 87,7% всех возмещений по рынку.
На конец марта в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.
Х.Насирзаде
Министры обороны Азербайджана и Латвии подписали соглашение о военном сотрудничестве
Азербайджан и Россия по итогам заседания МПК подписали ряд документов
Баффет в последний раз выставит на аукцион возможность отобедать с ним
ВОЗ готов содействовать Азербайджану в создании системы здравоохранения в Карабахе и В.Зангезуре - Клюге
Гостиницы в Азербайджане в I квартале увеличили доходы на 75%
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Патрушев прогнозирует распад Украины на несколько государств из-за политики США
Путин в разговоре с Эрдоганом заявил, что в Мариуполе боевые действия не ведутся
Гутерриш предложил создать контактную группу ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Активы Yelo Bank-а увеличились на 145 млн
AccessBank опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2022 года
NEQSOL Holding запустил программу Leadership Journey для своих менеджеров
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ