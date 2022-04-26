Страховщики Азербайджана в I квартале увеличили премии на 3,8%, выплаты - сократили в 2,4 раза

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-марте 2022 года составили 258 млн 425 тыс. манатов, что на 3,8% больше показателя аналогичного периода 2021 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 193 млн 989,1 тыс. манатов (рост на 24,6%) или 75,1% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 88 млн 124,6 тыс. манатов (рост на 63,5%), по страхованию иному, чем жизнь – 105 млн 864,5 тыс. манатов (рост на 4%).

По обязательным видам страхования премии составили 64 млн 435,9 тыс. манатов (спад на 31%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по медицинскому страхованию (67 млн 850,4 тыс. манатов), страхованию на дожитие (80 млн 697 тыс. манатов) и обязательное страхование недвижимости (25 млн 252,1 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 67,3% поступлений страховщиков.

За январь-март 2022 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 61 млн 227,7 тыс. манатов, что в 2,4 раза меньше показателя первого квартала 2021 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 38 млн 898,7 тыс. манатов (спад в 2,7 раза) или 63,5% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 16 млн 876,6 тыс. манатов (спад в 4,9 раза), по страхованию иному, чем жизнь – 22 млн 22,1 тыс. манатов (рост на 3,9%).

По обязательным видам страхования выплаты составили 22 млн 329 тыс. манатов (спад в 1,8 раза).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (20 млн 291 тыс. манатов), на дожитие (15 млн 984,5 тыс. манатов) и добровольному медицинскому страхованию (17 млн 432,8 тыс. манатов). При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-марте 2022 года в 5,1 раза сократились по сравнению с январем-мартом 2021 года.

В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 87,7% всех возмещений по рынку.

На конец марта в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Х.Насирзаде