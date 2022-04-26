Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8237 RUR   0.0225 GBR   2.1693 TRY   0.115

Цена на нефть

25.04 $/bbl +/- WTI 98.54 -3.53 Brent 102.32 -4.33

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 26.04.2022 16:31

Страховщики Азербайджана в I квартале увеличили премии на 3,8%, выплаты - сократили в 2,4 раза

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-марте 2022 года составили 258 млн 425 тыс. манатов, что на 3,8% больше показателя аналогичного периода 2021 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 193 млн 989,1 тыс. манатов (рост на 24,6%) или 75,1% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 88 млн 124,6 тыс. манатов (рост на 63,5%), по страхованию иному, чем жизнь – 105 млн 864,5 тыс. манатов (рост на 4%).

По обязательным видам страхования премии составили 64 млн 435,9 тыс. манатов (спад на 31%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по медицинскому страхованию (67 млн 850,4 тыс. манатов), страхованию на дожитие (80 млн 697 тыс. манатов) и обязательное страхование недвижимости (25 млн 252,1 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 67,3% поступлений страховщиков.

За январь-март 2022 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 61 млн 227,7 тыс. манатов, что в 2,4 раза меньше показателя первого квартала 2021 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 38 млн 898,7 тыс. манатов (спад в 2,7 раза) или 63,5% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 16 млн 876,6 тыс. манатов (спад в 4,9 раза), по страхованию иному, чем жизнь – 22 млн 22,1 тыс. манатов (рост на 3,9%).

По обязательным видам страхования выплаты составили 22 млн 329 тыс. манатов (спад в 1,8 раза).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (20 млн 291 тыс. манатов), на дожитие (15 млн 984,5 тыс. манатов) и добровольному медицинскому страхованию (17 млн 432,8 тыс. манатов). При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-марте 2022 года в 5,1 раза сократились по сравнению с январем-мартом 2021 года.

В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 87,7% всех возмещений по рынку.

На конец марта в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ПРЕМИИ, ВЫПЛАТЫ


Похожие новости


Страховщики Азербайджана в январе-феврале увеличили премии на 11%, выплаты - сократили в 2,6 раза Страховщики Азербайджана в январе увеличили премии на 13,7%, выплаты - сократили в 3,4 раза Страховщики Азербайджана в 2021г увеличили премии на 15,8%, выплаты - сократили на 1,4% Страховщики Азербайджана за 11 месяцев увеличили премии почти на 15%, выплаты - на 10% Страховщики Азербайджана за 10 месяцев увеличили премии на 12,3%, выплаты - на 14,6% Страховщики Азербайджана за 9 месяцев увеличили премии на 12,7%, выплаты - на 21,4%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az