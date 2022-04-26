Путин в разговоре с Эрдоганом заявил, что в Мариуполе боевые действия не ведутся

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обстановку на Украине, в частности ситуацию в Мариуполе, а также развитие двусторонних отношений, сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.
В пресс-службе подчеркнули, что в связи с затронутым турецким лидером вопросом о ситуации в Мариуполе, Путин отметил, что "этот город освобожден и боевые действия там не ведутся". "Что касается заблокированных на территории завода "Азовсталь" украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие", - отмечается в сообщении.
Российский лидер, добавили в пресс-службе, также информировал о состоянии дел на переговорах российских и украинских представителей.
Кроме того, как подчеркивается в сообщении, "лидеры договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств двух стран с целью безопасного выхода турецких судов из портов на Черном море по организованному российской стороной морскому гуманитарному коридору".
"Рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма. Выражено особое удовлетворение ростом торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Лидеры условились о продолжении регулярного диалога, добавили в пресс-службе.
Министры обороны Азербайджана и Латвии подписали соглашение о военном сотрудничестве
Азербайджан и Россия по итогам заседания МПК подписали ряд документов
Ирак в марте экспортировал 100,6 млн барр. нефти на $10,9 млрд
Австралийская Woodside рассматривает увеличение инвестиций в газовый сектор в ожидании роста спроса
Страховщики Азербайджана в I квартале увеличили премии на 3,8%, выплаты - сократили в 2,4 раза
Баффет в последний раз выставит на аукцион возможность отобедать с ним
ВОЗ готов содействовать Азербайджану в создании системы здравоохранения в Карабахе и В.Зангезуре - Клюге
Гостиницы в Азербайджане в I квартале увеличили доходы на 75%
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Активы Yelo Bank-а увеличились на 145 млн
AccessBank опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2022 года
NEQSOL Holding запустил программу Leadership Journey для своих менеджеров
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ