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Регион 26.04.2022 16:39

Путин в разговоре с Эрдоганом заявил, что в Мариуполе боевые действия не ведутся

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обстановку на Украине, в частности ситуацию в Мариуполе, а также развитие двусторонних отношений, сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.

В пресс-службе подчеркнули, что в связи с затронутым турецким лидером вопросом о ситуации в Мариуполе, Путин отметил, что "этот город освобожден и боевые действия там не ведутся". "Что касается заблокированных на территории завода "Азовсталь" украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие", - отмечается в сообщении.

Российский лидер, добавили в пресс-службе, также информировал о состоянии дел на переговорах российских и украинских представителей.

Кроме того, как подчеркивается в сообщении, "лидеры договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств двух стран с целью безопасного выхода турецких судов из портов на Черном море по организованному российской стороной морскому гуманитарному коридору".

"Рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма. Выражено особое удовлетворение ростом торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Лидеры условились о продолжении регулярного диалога, добавили в пресс-службе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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