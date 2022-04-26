Путин в разговоре с Эрдоганом заявил, что в Мариуполе боевые действия не ведутся

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обстановку на Украине, в частности ситуацию в Мариуполе, а также развитие двусторонних отношений, сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.

В пресс-службе подчеркнули, что в связи с затронутым турецким лидером вопросом о ситуации в Мариуполе, Путин отметил, что "этот город освобожден и боевые действия там не ведутся". "Что касается заблокированных на территории завода "Азовсталь" украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие", - отмечается в сообщении.

Российский лидер, добавили в пресс-службе, также информировал о состоянии дел на переговорах российских и украинских представителей.

Кроме того, как подчеркивается в сообщении, "лидеры договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств двух стран с целью безопасного выхода турецких судов из портов на Черном море по организованному российской стороной морскому гуманитарному коридору".

"Рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма. Выражено особое удовлетворение ростом торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Лидеры условились о продолжении регулярного диалога, добавили в пресс-службе.