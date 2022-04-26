Баффет в последний раз выставит на аукцион возможность отобедать с ним

Американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффет, после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19, в этом году выставит на аукцион возможность отобедать с ним в последний раз.

Торги будут проходить с 12 по 17 июня на интернет-аукционе eBay. Минимальная ставка составляет $25 тыс., сообщает The Wall Street Journal.

Победитель торгов и до семи гостей пообедают с Баффетом, как и всегда, в одном из его любимых ресторанов - стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке.

За время проведения подобных аукционов Баффету удалось привлечь около $34 млн. Весь доход поступает в благотворительный фонд Glide Foundation, который обеспечивает медицинскую помощь и предоставляет бесплатную еду для нуждающихся. Работающий уже более 50 лет Glide был любимым благотворительным фондом жены миллиардера - Сьюзен Томпсон Баффет, которая умерла в 2004 году.

С 2008 года ставки победителей аукционов превышали $1 млн. В 2019 году был установлен рекорд: Джастин Сан, основатель криптовалютной платформы Tron и главный исполнительный директор BitTorrent, заплатил за обед $4,57 млн.

"Мы ожидаем, что последний обед с Уорреном Баффетом станет еще одним рекордным аукционом, вся выручка которого будет направлена на поддержку Glide", - заявил главный исполнительный директор eBay Джейми Ианнон.

Глава инвесткомпании Berkshire HathawayInc. Баффет, которому сейчас 91 год, входит в число самых богатых людей мира и является культовой фигурой для американских инвесторов - за прозорливость его называют "оракулом из Омахи".