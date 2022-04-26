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Оборона 26.04.2022 17:08

Министры обороны Азербайджана и Латвии подписали соглашение о военном сотрудничестве

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов во вторник принял заместителя премьер-министра, министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, сообщает сайт Минобороны.

«В ходе встречи Пабрикс отметил, что Латвия является важным партнером Азербайджана в европейских организациях безопасности и НАТО», - говорится в информации.

Вице-премьер заявил, что латвийские специалисты готовы принять участие в процессе очистки освобожденных территорий Азербайджана (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ) от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«Гасанов и Пабрикс также обсудили вопросы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Латвией, состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе, вопросам безопасности, а также перспективам развития взаимоотношений», - сообщили в оборонном ведомстве.

По итогам встречи между оборонными ведомствами обеих стран подписано Соглашение о военном сотрудничестве.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЛАТВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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