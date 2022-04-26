Twitter ждут штрафы в ЕС, если смягчение правил модерации контента Маском нарушит закон - ЕК

Илону Маску, покупающему соцсеть Twitter , придется соблюдать новый закон о цифровых услугах, принятый Евросоюзом на прошлой неделе, который требует от интернет-гигантов жесткой модерации потенциально опасного контента, заявил еврокомиссар ЕС по внутренней политике Тьери Бретон в интервью Financial Times.
В противном случае, по словам Бретона, компанию могут ждать штрафы или даже блокировка.
Маск, который накануне договорился с Twitter о покупке компании за $44 млрд, ранее говорил, что, будучи "абсолютным приверженцем свободы слова", намерен смягчить политику модерации контента в соцсети.
В понедельник он заявил на своей странице, что "свобода слова является краеугольным камнем функционирования демократии", описав Twitter как "цифровую площадь, где обсуждаются жизненно важные для будущего человечества вопросы".
Американские политики-республиканцы надеются, что покупка Twitter Маском даст возможность вернуться в соцсеть бывшему президенту США Дональду Трампу, аккаунт которого был закрыт в начале 2021 года за многочисленные нарушения правил площадки, отмечает FT.
Бретон заявил во вторник, что хотел бы "проверить в реальных условиях" как Маск будет осуществлять планы смягчения модерации. Он отметил, что несоблюдение соцсетью введенных в ЕС правил может грозить платформе блокировкой в Европе.
"Каждый, кто хочет пользоваться преимуществами нашего рынка, должен соблюдать его правила. Совету директоров Twitter придется проследить за тем, чтобы компания, работая в Европе, выполняла все обязательства, в том числе, в плане модерации контента, открытия алгоритмов, свободы слова и прозрачности", - сказал Бретон.
"Если Twitter не будет соблюдать наш закон, существуют санкции - 6% выручки компании, а если нарушения продолжатся, платформе может быть запрещено работать в Европе", - отметил он.
Как сообщалось, в минувшую субботу Евросоюз одобрил закон о цифровых услугах (Digital Services Act), определяющий правила работы цифровых гигантов на европейском рынке. В частности, новый закон запрещает практику рекомендаций рекламы пользователям на основе их религии, гендера или сексуальной ориентации. Интернет-платформам также придется делиться с регуляторами информацией о том, каким образом они борются с распространением фейков и пропаганды.
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