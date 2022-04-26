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ТЭК 26.04.2022 20:11

ДТЭК намерен увеличивать поставки угля и электроэнергии в Европу

Энергохолдинг Рината Ахметова "ДТЭК" планирует в краткосрочной перспективе заменить российский уголь в Европе собственными поставками, сообщил генеральный директор Максим Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда".

"В краткосрочной перспективе мы можем заменить российский уголь. Мы можем быть поставщиками угля Европе", - сказал он.

По словам Тимченко, Украина уже начала поставки угля в Польшу и Словакию.

"Например, Польша уже отказалась от российского угля, в результате мы начали небольшие поставки в Польшу и Словакию", - сказал он, отметив, что Украина также может увеличить поставки электроэнергии в страны ЕС, в том числе с атомных электростанций.

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Тэги: УКРАИНА, ЕВРОПА, УГОЛЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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