ДТЭК намерен увеличивать поставки угля и электроэнергии в Европу

Энергохолдинг Рината Ахметова "ДТЭК" планирует в краткосрочной перспективе заменить российский уголь в Европе собственными поставками, сообщил генеральный директор Максим Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда".

"В краткосрочной перспективе мы можем заменить российский уголь. Мы можем быть поставщиками угля Европе", - сказал он.

По словам Тимченко, Украина уже начала поставки угля в Польшу и Словакию.

"Например, Польша уже отказалась от российского угля, в результате мы начали небольшие поставки в Польшу и Словакию", - сказал он, отметив, что Украина также может увеличить поставки электроэнергии в страны ЕС, в том числе с атомных электростанций.