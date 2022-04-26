ДТЭК намерен увеличивать поставки угля и электроэнергии в Европу

Энергохолдинг Рината Ахметова "ДТЭК" планирует в краткосрочной перспективе заменить российский уголь в Европе собственными поставками, сообщил генеральный директор Максим Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда".
"В краткосрочной перспективе мы можем заменить российский уголь. Мы можем быть поставщиками угля Европе", - сказал он.
По словам Тимченко, Украина уже начала поставки угля в Польшу и Словакию.
"Например, Польша уже отказалась от российского угля, в результате мы начали небольшие поставки в Польшу и Словакию", - сказал он, отметив, что Украина также может увеличить поставки электроэнергии в страны ЕС, в том числе с атомных электростанций.
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