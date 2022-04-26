Глава Минэкономики ФРГ заявляет о способности ввести эмбарго на нефть РФ

ФРГ теперь может позволить себе отказаться от российской нефти, заявил министр экономики республики Роберт Хабек.
"Сегодня я могу сказать, что мы легко можем позволить себе эмбарго (на нефть из России - ИФ)", - приводит издание "Тагесшпигель" его слова после встречи с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой.
Газета поясняет, что доля нефти РФ в поставках в Германию сейчас составляет примерно 12%, и она предназначена исключительно для перерабатывающего предприятия в городе Шведт (федеральная земля Бранденбург).
Хабек предположил, что на поиск альтернативы этим поставками уйдет лишь несколько дней.
Ранее сообщалось, что министр в ходе визита в Польшу планировал обсудить способы прекращения нефтяной зависимости от России.
"Мы вместе должны найти альтернативные маршруты поставок. Поэтому Германия и Польша хотят активизировать сотрудничество в сфере нефтяной промышленности с тем, чтобы независимо от российского импорта как можно скорее было обеспечено стабильное энергообеспечение", - отмечал Хабек.
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