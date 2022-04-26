Запад планирует укрепление армии Украины на перспективу- литовский министр

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после инициированной США союзнической встречи в Германии заявил о готовности Запада способствовать долгосрочному укреплению Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Мы полны решимости приложить все усилия для укрепления ВСУ в долгосрочной перспективе. В то же время мы должны подготовить программу военного восстановления для Украины, обеспечить перевооружение и эффективно реагировать на основные потребности страны", - сказал Анушаускас.
Во вторник он принял участие в совещании на военной базе США в германском Рамштайне, посвященном укреплению военного потенциала Украины и долгосрочным потребностям страны в области безопасности.
По словам Анушаускаса, Литва уже оказывает Украине помощь поставками вооружений, в том числе систем Stinger. "В настоящее время военная помощь Литвы достигает 100 млн евро", - сказал министр.
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