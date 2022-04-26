Байрамов и Олсон обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял во вторник заместителя помощника госсекретаря США по делам Кавказа, региональным конфликтам и Южной Европе Эрику Олсон, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Состоялся обмен мнениями относительно развития двусторонних отношений, а также о текущей ситуации в регионе, предпринимаемых шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Байрамов проинформировал о шагах, предпринятых на постконфликтном этапе для нормализации отношений между двумя странами, включая разработку будущего мирного соглашения, делимитацию границы, открытие всех коммуникаций в регионе и мерам по укреплению доверия.
Была подчеркнута важность реализации достигнутых между сторонами договоренностей для обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.
На встрече также обсуждалась ситуация в Украине и другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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